القيادة العامة تعلن فقدان إحدى طائراتها وتتوعد الميليشيات برد قاس

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ ثلاثة وعشرين مساء أمس، وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية.

وحسب غرفة عمليات القوات الجوية فإن سبب سقوط الطائرة عطل فني أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة.

القيادة وفي بيان لها أوضحت أنه وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية، حيث تم أسره ومعاملته معاملة سيئة، وهو ما يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

هذا وحملت القيادة العامة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف، كما حملت حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار، متوعدة الميليشيات برد قاس

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