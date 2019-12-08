مركز إيواء قنفودة يستلم 23 مهاجر غير شرعي

أخبار ليبيا24

قال مسؤول المكتب الإعلامي في مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى أمجد الورفلي إن الفرع استلم 23 مهاجر غير شرعي.

وأوضح الورفلي أن جهاز مكافحة المخدرات فرع بنغازي قام بتسليم المهاجرين خلال اليومين الماضيين وهم من الجنسية التشادية والمصرية.

ولفت مسؤول المكتب الإعلامي في مركز إيواء قنفودة إلى أن البعض منهم بدون إجراءات ثبوتية (جواز سفر).

وأشار الورفلي إلى أنه بتعليمات من رئيس فرع بنغازي الكبرى مقدم أشرف حسين هويدي افإن أي عامل أجنبي من أي جنسية كانت يقبض عليه من الجهات الأمنية بدون إجراءات رسمية أو مصاب بمرض معدي يتم ترحيله فورًا.

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