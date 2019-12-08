المؤقتة تدعو الأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لمعاملة اللواء الجقم معاملة أسرى الحرب

دانت الحكومة المؤقتة المعاملة التي وصفتها بالوحشية التي تلقاها اللواء الطيار عامر الجقم العرفي الذي وقع أسيرا لدى الميليشيات الإرهابية المسلحة عقب سقوط طائرته المقاتلة في الزاوية خلال تنفيذه لمهام عسكرية مساء السبت.

وقالت المؤقتة في بيان لها إن المعاملة غير الإنسانية التي تلقاها اللواء العرفي توضح الأيديولوجية المفلسة للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، كما أنها دليل إضافي على وحشية وهمجية هذه الجماعات التي يحاول البعض تسويقها على أنها جيش نظامي محترف.

هذا ودعت الحكومة المؤقتة الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا وحكماء الزاوية سرعة التحرك للعمل على معاملة اللواء الطيار عامر الجقم معاملة أسرى الحرب وفقا لاتفاقية جنيف .

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