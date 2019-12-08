الثني: الليبيون لفظوا تنظيم الإخوان ورفضوا وجوده

أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أن الليبيين لفظوا تنظيم الإخوان الإرهابي ورفضوا وجوده بعد أن عانوا كثيرا من جرائمه، مشددا على أن الحل يكمن في خضوع الموالون للتنظيم الإرهابي للواقع أو يستمر الصراع إلى أن يتم القضاء عليهم.

وقالالثني لـ “العين الاخبارية” إن الحكومة المؤقتة ترى أنه بعد تحرير طرابلس، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية فاعلة، لحل المشكلة الليبية.

واعتبر الثني التفاهمات التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان بشأن الحدود البحرية، “بلا أي معنى؛ دون مصادقة البرلمان عليها” داعيا المجتمع الدولي ومختلف الدول أن تتخذ موقفا ضد هذه الاتفاقية غير الشرعية، وأن تحذو حذو اليونان ومصر والدول الداعمة للصف العربي الموحد، لإبطال هذه الاتفاقية المزعومة.

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