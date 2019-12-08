فرنسا تضع اتقاقية أنقرة والوفاق على الطاولة الأوروبية

العنوان_باريس

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستناقش المسائل المتعلقة بكل من ليبيا وتركيا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في بروكسل الاثنين المقبل.

وحسب بيان للخارجية الفرنسية، يوم السبت، فإن وزير الشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، سيشارك في جلسة الاثنين بعدة ملفات على رأسها تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بليبيا وتركيا، والوضع في هونغ كونغ، والتطورات في مولدوفا، وتطور العملية الانتخابية في بوليفيا.

وفي وقتٍ سابق الأسبوع الماضي ذكرت الخارجية المصرية أن وزيري الخارجية، المصري سامح شكري والفرنسي جان إيف لودريان، اتفقا على «عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، مذكرتي التفاهم مع تركيا».