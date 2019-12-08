بوغدانوف يدعو إلى بدء التفاوض لتشكيل وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا

ليبيا – دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال اللقاء مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إلى بدء عملية التفاوض وتشكيل هيئات سلطات الدولة في ليبيا.

مصدر في الخارجية الروسية قال وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم” أمس السبت خلال مناقشة تفصيلية للوضع في ليبيا، شدد الجانب الروسي على ضرورة الإسراع في ترتيب عملية تفاوض شاملة بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة يكون هدفها النهائي تشكيل هيئات سلطة موحدة قادرة على حل المهام الملحة بفعالية ومكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة.

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