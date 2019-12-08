الشخص الثالث الذي ظهر مع صور الإساءة للطيار في سلاح الجو “عامر الجقم”

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن الشخص الثالث الذي ظهر في الصور المسيئة للطيار في سلاح الجو اللواء عامر الجقم بعد إسقاط طائرته في ضواحي مدينة الزاوية يدعى حمدي حليلة الكرغلي.

وأضاف المصدر أن الكرغلي من مواليد 20 أكتوبر 1992 ومن سكان منطقة القرضابية في مدينة الزاوية .

وأفاد المصدر أن الكرغلي هو أحد “صبيان” القيادي المليشياوي محمد سالم بحرون الشهير “الفار” بمليشيا ” قوة الإسناد الأولى” في مدينة الزاوية.

وأشار إلى أنه تواجد خلال رمضان 2018 في ألمانيا وتحديدا مدينة برلين، مؤكدًا أنه لم تحدد أسباب تواجده إلا أنه كان يتردد لأجل تمديد الإقامة حيث في حال هروبه من محاور طرابلس ستكون الوجهة ألمانيا.

وأكد المصدر أن للكرغلي صور عدة ومقاطع فيديو عديدة ويظهر فيها بجانب قيادات ميليشياوية رفقة المدعو “محمد الحصان” و “هارون ساسي” في محاور القتال جنوب طرابلس.

وأوضح المصدر أنه من ضمن العصابة المليشياوية التي خانت كتيبة 107 في بوابة الـ27 على الطريق الساحلي في أبريل 2019.

وذكر أنه خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية من ضمن صفوف قوات الوفاق في محاور جنوب طرابلس منذ أبريل 2019.

وكان الكرغلي ظهر في صورة أخرى مع الطيار “الجقم” والتي تبين أنه تعرض للإصابة فوق عينه اليسرى نتيجة الاعتداء عليه من قبل مليشيات الزاوية التي قبضت عليه عقب نزوله بالمظلة.

يشار إلى أنه تم التعرف على شخصان آخران ممن ظهروا في الصور المسيئة للواء طيار عامر الجقم وهما المدعو محمد سالم بحرون الشهير “الفار” والثاني المدعو طارق رمضان سويسي القبايلي.

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