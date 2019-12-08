الداخلية اليونانية عن الاتفاقية: نتعرض للتهديد

أكد وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس أن حكومة بلاده قادرة على التعامل بشكل موحّد مع أي موقف عاجل وبصورة حاسمة، في تعليق عن موقفهم من الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وشدد الوزير في تصريحات صحفية على أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه اليونان للتهديد، أقل ما يمكن لأبناء البلد فعله هو إظهار تماسكهم ووحدتهم للعالم”.

يُشار إلى أن اليونان قد أعلنت طرد السفير الليبي، محمد يونس المنفي، رداً على الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا والمتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، حينها، إن بلاده ستمنح السفير الليبي المطرود 72 ساعة للمغادرة، ووصف في تصريحات للصحفيين الاتفاق الذي وُقّع في الـ27 من نوفمبر الماضي، بـ”الانتهاك السافر للقانون الدولي”.

وأثارت الاتفاقية غضباً عربيا ودولياً، واتهمت اليونان على إثرها أنقرة بانتهاك القانون الدولي، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التي تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة، بحسب وصفها.

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