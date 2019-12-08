إنتاج شركات النفط: الواحة وأكاكوس في الصدارة ثم «أجوكو» والمبروك

تصدرت شركة الواحة باقي شركات النفط الليبية من حيث كمية الإنتاج خلال العام 2018، إذ بلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو 97.8 مليون برميل، بمتوسط 310 آلاف برميل يوميا يجري تصديرها عن طريق ميناء السدرة النفطي.

وبذلك تكون الشركة قد حققت قفزة إنتاجية نسبتها 88% وبواقع 45 مليون برميل، مقارنة بنحو 52 مليون برميل سجلتها في العام 2017.

والحقول التابعة للشركة هي «حقل جالو (59)، وحقل واحة، وحقل السماح، وحقل الظهرة، وتتشارك في ملكية إنتاج الشركة المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.2% مع ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻫﻴﺲ ﻭﻛﻮﻧﻮﻛﻮﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺍﻷﻣيرﻜﻴﺘﻴﻦ ﻭﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ».

وجاءت شركة أكاكوس (ريبسبول) في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط، إذ وصل إنتاجها إلى 97 مليون برميل خلال العام الماضي، مقابل 75.2 مليونا في العام 2017. وبزيادة سنوية نسبتها تقارب 29%، وبواقع 21.8 مليون برميل، يشار إلى أن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في الشركة تصل إلى نسبة 88%.

ثم شركة الخليج العربي للنفط والغاز (أجوكو) التي هبط إنتاجها إلى المرتبة الثالثة، بعد أن كانت تتصدر جميع الشركات منذ العام 2015.

فقد تراجع إنتاج «أجوكو» بنسبة 3.3 % إلى 89 مليون برميل في العام الماضي، مقابل 92.1 مليون برميل سجلها في العام 2017.

تلتها شركة مليتة للنفط (إيني) التي تصل مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط فيها إلى 85.5%، فقد احتلت الشركة المرتبة الرابعة، إذ زاد إنتاجها بنسبة 26 % وبقيمة 11.7 مليون برميل ليصل إلى 56.2 مليون برميل في العام الماضي، مقابل 44.5 مليون برميل العام 2017.

وشهد العام 2012 أعلى إنتاج تحققه شركة مليتة خلال السنوات الثماني الماضية، حين سجلت 72.7 مليون برميل.

ثم شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، التي تملكها مؤسسة النفط بالكامل، فقد جاءت في المركز الخامس، بإنتاج 20.7 مليون برميل مقابل 17.7 مليون برميل خلال الفترة نفسها، وفي المركز السادس تأتي شركة «فنترسهال» التي تصل مساهمة مؤسسة النفط فيها إلى 51%، بإنتاج نحو 16.3 مليون برميل مقابل 11.6 مليون برميل.

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تبعتها شركة المبروك (توتال) في المركز السابع، ونسبة مساهمة مؤسسة النفط 50%، وقد انخفض إنتاج الشركة إلى 10.9 مليون برميل في العام الماضي، مقابل 11.1 مليون برميل في العام 2017. تليها شركة الهروج (فيبا) ونسبة مساهمة المؤسسة بها 88%، التي بلغ إنتاجها 10.5 مليون برميل مقابل 12.2 مليون برميل، وأخيرا شركة الزويتينة التي تساهم فيها مؤسسة النفط بنسبة 88%، فقد زاد إنتاجها إلى 5.9 مليون برميل، مقابل 4.4 مليون برميل، خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن إجمالي إنتاج شركات النفط الليبية زاد بنسبة 26% إلى 404.3 مليون برميل في العام الماضي، بزيادة 83.5 مليون برميل، وبنسبة 26% عما سجله خلال العام 2017.

فيما وصل إجمالي صادرات النفط إلى 367.5 مليون برميل خلال العام 2018، بزيادة سنوية نسبتها 27.7% وبواقع 79.8 مليون برميل، مقارنة بصادرات العام 2017 التي بلغت 287.7 مليون برميل.

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