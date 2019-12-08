مكافحة الأمراض: حملات تحصينية بعد ظهور حالات الحصبة والحصبة الألمانية في مصراتة

أخبار ليبيا24

أفادت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها قامت بتنفيذ حملات تحصينية على خلفية ظهور حالات محددة من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في حي النصر بمنطقة الغيران بمصراتة ومرحبا بوادي عتبة خلال سبتمبر 2019 م.

وأوضحت الإدارة خلال تقريرها عن برنامج القضاء على مرض الحصبة أن الحملة استهدفت 6873 طفلا في مرحبا بوادي عتبة بينما تم تحصين 67 طفلا في حي النصر بمصراتة.

وبين تقرير برنامج القضاء على الحصبة أنه تم رصد 63 حالة اشتباه بمرض الحصبة والحصبة الألمانية في أكتوبر 2019م، بينما تم التأكد من 12 حالة حصبة، و8 حالات حصبة ألمانية،في حين تم رصد 5 حالات مزدوجة مؤكدة.

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