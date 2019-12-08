طبجي : يجب ترك الليبيين يبحثون عن حل لأزمتهم وتقليص التدخل الخارجي

أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية صبري باش طبجي أن هناك جهدا دوليا للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا، وتونس تسعى في هذا الاتجاه.

وشدد طبجي في حديث لوكالة سبوتنيك أمس على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في روما على أن بلاده تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا من خلال ترك الليبيين أنفسهم يبحثون عن حلول اندماجية بينهم، وتقليص التدخل الخارجي.

مشيرا إلى أن ليبيا تحتوي على موارد وثروات اقتصادية واحتياطات مهمة من النفط، وهو ما زاد من التدخلات الأجنبية فيها .

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