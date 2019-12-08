لمناقشة 8 نقاط.. نواب المنطقة الشرقية يطالبون بعقد جلسة تاريخية منقولة لوضع كل نائب أمام مسؤولياته

ليبيا – دعا نواب المنطقة الشرقية في بياناً لهم أمس السبت إلى عقد جلسة عاجلة وطارئة علنية وتاريخية لوضع كل نائب أمام مسؤولياته الوطنية في ظل التطور الأخير والتجاوزات الخطيرة التي قام بها ما يسمى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ،منوّهين إلى أن هذه الجلسة من أجل إنقاذ ليبيا وتاريخها ومستقبلها وثرواتها وكرامة شعبها.

نواب المنطقة الشرقية وفي بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه طالبو البرلمان القيام بعدة إجراءات حزمة واحدة تشمل التصويت على إلغاء الاتفاق السياسي باعتبار تصرف السراج الأخير إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق واستمراره بالإستفراد بالقرار خلافا للاتفاق السياسي يشكل في كل لحظة خطر حقيقي على سيادة ليبيا وثرواتها ووحدة أراضيها والأمن والسلم بالمنطقة ككل.

وجدد النواب الشكر والتقدير للحكومة المؤقتة رئاسة وأعضاء على مجهوداتهم وإنجازاتهم الوطنية في المنطقة الشرقية وباقي المدن الليبية والتي لن نخضع لأي تسوية سياسية قادمة،مؤكدةً رفضها لمحاولات ابتزاز الحكومة والإساءة إليها عبر مزايدات تسمى المسائلة.

كما دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الوطنية تمثل كل مدن وأقاليم ليبيا ومكوناتها للإجتماعية وأطيافها السباسية التي ترفض التطرف و الإرهاب وتحترم سيادة ليبيا والإعلام الدستوري وإرادة الشعب الليبي الحرة.

وطالب النواب بمخاطبة الجامعة العربية لعقد جلسة استثنائية غير عادية لغرض التصويت على الاعتراف بالحكومة أسوة بقرار الجامعة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي رقم 195 بتاريخ 10 من أغسطس لعام 1990حيث تتشابه ظروف الدول الأعضاء واستحالة الإجماع.

ورحب البيان بلجنة الخبراء المشكلة من لجنة الخارجية بالبرلمان لدراسة مقترح الاتفاقية مع دولة تركيا ومدى أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية من منطلق مصلحة ليبيا أولا كما وجب وإخطار مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعدم قانونية ودستورية الاتفاقية المبرمة بين السراج ودولة تركيا وذلك لعدم دراسة مجلس النواب للاتفاقية ومناقشتها والمصادقة عليه وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ووفق نصوص الاتفاق السياسي نفسه مع التحذير من عواقب تنفيذها قبل ذلك.

وناشد النواب في بيانهم بتعيين البرلمان لسفراء لدى الدول والمنظمات التي لا تعترف بالاتفاقية المشار إليها أو غيرها دون مصادقة البرلمان واعتبار الجلسة التاريخية المرتقبة بمثابة منح فرصة أخيرة للنواب المجتمعين في طرابلس للالتحاق وتطبيق المادة 88 من القانون رقم 4 لسنة 2014 على من يتخلف منهم.

النواب دعوا رئاسة البرلمان إلى سرعة التعاطي مع طلب الأمة الليبية بإنقاذ ليبيا وذلك بحزمة إجراءات حاسمة حازمة وصارمة عبر الجلسة التاريخية (جلسة سيادة ليبيا وكرامة شعبها) ودعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف مع الشعب الليبي وإرادته الحرة المتمثلة في البرلمان المنتخب خاصة بعد أن لفظ الاتفاق السياسي أنفاسه الأخيرة.

نواب المنطقة الشرقية إختتموا بيانهم بالقول:”نرفض رفضا قاطعا لتطاول أنصاف المثقفين المتسلقين الذين يأكلون على كل الموائد على مجلس النواب ورئيسه وأعضائه سواء بشخوصهم أو بالدعوة إلى إسقاطهم والانقلاب عليهم طالبين من القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار التعليمات للمؤسسات الأمنية والقضائية للتحرك ضد هؤلاء بتهمة إسقاط الدولة والدستور والتآمر على النظام”.

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