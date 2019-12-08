خارجية تونس تدعو لتقليص التدخل الخارجي في ليبيا

أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري باش طبجي، أن هناك جهد دولي للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا وتونس تسعى في هذا الاتجاه.

وأوضح طبجي لوكالة “سبوتنيك” أن ” تونس تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا، قلنا منذ اليوم الأول أنه من المفيد أن نترك الليبيين أنفسهم يبحثون عن حلول اندماجية بين الليبيين، ويقلص التدخل الخارجي، ليبيا تحتوي على موارد وثروات اقتصادية وخاصة احتياطات من البترول، والنفط هامة ومع الأسف التدخلات الأجنبية خاصة على هذه الموارد”.

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