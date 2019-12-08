الأرصاد: رياح قوية على الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، اليوم الأحد، من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار مساء غدا الإثنين.



الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة غدا الإثنين.

– الرياح شرقية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتحول ظهر غدا الإثنين إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 05 و 15عقدة، اليوم الأحد، و15و 35 عقدة غدا.

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– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و 1.00 متر، و1.00و3.00 أمتار غدا.

– الرؤيـة جيدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطرب مساء غدا الإثنين، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين21 و 22 درجة مئوية.



الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بيــن 05 و 20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.00 متر، ويصل اليوم الأحد، إلى 1.50 متر على ساحل درنة وطبرق.

– الرؤيـة جيدة، البحر هاديء إلى خفيف الموج، ويكون غدا الإثنين، قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ودرجة حرارة سطح البحر تبلغ 22 درجة مئوية.

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