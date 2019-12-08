الحكومة المؤقتة: المعاملة غير الإنسانية للواء الجقم توضح الأيديولوجية المفلسة للميليشيات المسلحة

ليبيا – أصدر الحكومة المؤقتة أمس السبت بياناً بشأن المعاملة الوحشية للجماعات الإرهابية تجاه اللواء الطيار البطل عامر الجقم.

الحكومة دانت عبر مكتبها الإعلامي بأشد عبارات الإدانة والاستنكار المعاملة المنافية لتعاليم الدين الإسلامي السمح التي تلقاها اللواء الطيار البطل عامر الجقم العرفي والذي وقع أسيرا لدى الميليشيات الإرهابية المسلحة عقب سقوط طائرته المقاتلة في الزاوية خلال تنفيذه لمهام عسكرية أمس السبت.

وقال البيان إن المعاملة غير الإنسانية القاسية التي تلقاها اللواء البطل عامر الجقم العرفي توضح الأيديولوجية المفلسة للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المعنية فقط بالموت والدمار.

وأضافت الحكومة أن هذه الفعلة تعد دليلاً إضافياً على وحشية وهمجية هذه الجماعات المسلحة التي يحاول البعض تسويقها على أنها جيشا نظاميا محترفا بينما تؤكد أفعالها المتتالية والمنافية للقوانين والشرائع أنها ميليشيات مسلحة لا تراعي القانون الدولي الإنساني في معاملة أسرى الحرب أو الاتفاقيات الدولية بالخصوص.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا وحكماء الزاوية سرعة التحرك للعمل على معاملة اللواء الطيار عامر الجقم معاملة أسرى الحرب وفقا لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تعد ليبيا طرفا فيها.

وأوضحت الحكومة في بيانها:”أن سقوط المقاتلة التابعة لسلاح الجو الليبي بسبب خلل فني وفقا لما أعلن الجيش يبعث للريبة أيضا من وصول أسلحة تركية مضادة للطيران ومتطورة بعد توقيع الاتفاق المشبوه بينها وبين العميل فائز السراج وزبانيته ونحذر المجتمع الدولي من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين”.

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة المؤسفة بينت لمن يسوق بأن الجيش المغوار يستعين بطيارين أجانب في حربه لاستعادة الوطن ما هو إلا جيش ليبي وطني بامتياز وقادر على حماية الحمى.

الحكومة المؤقتة أكدت في ختام بيانها على أن القوات المسلحة الباسلة سيكون ردها قاسيا في الميدان وأن ساعة الخلاص تقترب كلما زاد طغيان الميليشيات.