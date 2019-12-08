مركز مكافحة الأمراض ينفذ حملات تحصينية نتيجة ظهور حالات مصابة بالحصبة والحصبة الألمانية

ليبيا – أفادت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنها قامت بتنفيذ حملات تحصينية على خلفية ظهور حالات محددة من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في حي النصر بمنطقة الغيران بمصراتة وبوادي عتبة خلال سبتمبر 2019.

إدارة الرصد والتقصي كشفت خلال تقريرها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز عن برنامج القضاء على مرض الحصبة أن الحملة إستهدفت 6873 طفل في مرحبا بوادي عتبة بينما تم تحصين 67 طفل في حي النصر بمصراتة.

وبيّن تقرير برنامج القضاء على الحصبة أنه تم رصد 63 حالة اشتباه بمرضي الحصبة والحصبة الألمانية في أكتوبر 2019 بينما تم التأكد من 12 حالة حصبة و8 حالات حصبة ألمانية في حين تم رصد 5 حالات مزدوجة مؤكدة.