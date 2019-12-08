تعليم الوفاق تبحث تزايد عدد الطلاب النازحين في تاجوراء

اجتمع وكيل الوزارة التعليم عادل جمعة مع أعضاء المجلس البلدي تاجوراء ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية وسام دلالة لبحث عدد من المواضيع والقضايا حول العملية التعليمية بالبلديةورئيس قسم المتابعة بالمراقبة ابراهيم عثمان ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية ميلاد الشاوش ومدير مكتب النشاط المدرسي خيري حسن ومدير مكتب شؤون المخازن تاجوراء فرج غومة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن المجتمعين ناقشواالعديد من العراقيل والمختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية داخل مدارس مراقبة تعليم تاجوراء ، لاسيما تزايد عدد الطلاب النازحين بالمدارس الأمر الذي أدي إلى اكتظاظ الفصول الدراسية بالطلبة ، الامر نتج عنه عجز في عدد المعلمين لتغطية الجداول الدراسية ، بالإضافة إلى النقص في عدد المقاعد الدراسية مقارنة بعدد الطلاب.

واتفق المشاركون في الاجتماععلى توفير المقاعد الدراسية لسد العجز الحاصل وتوفير عدد من الفصول الدراسية المتنقلة لبعض المدارس، كما تم التطرق إلى موضوع مدرسة القدس حيث تم تجهيز مبنى مدرسي جديد سيفتتح يوم الغد لاستقبال الطلاب وانطلاق الدراسة به، بالإضافة لمناقشة اعمال الصيانة لمدرسة الشعلة واستئناف الدراسة.

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