تحرّك دولي لدعم خطط النهوض بالاقتصاد الليبي

زخم كبير تعيشه الحياة الاقتصادية في ليبيا من حيث المنتديات والحوارات والملتقيات المشتركة مع دول مؤثرة في المشهد الليبي.

وبات هذا واضحا خلال زيارة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج لموسكو التي التقى خلالها مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، داعيا لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر منتدى ليبي روسي يهدف لجذب استثمارات روسية للمشاركة في إعادة إعمار ما دمر في حرب التحرير التي شهدتها بنغازي والاستفادة من خبرات قطاعي الزراعة والإسكان، مطالبا الشركات الروسية بتنفيذ مشروع سكك الحديد الرابط بين سرت وبنغازي.

سباق المنتديات الاقتصادية المشتركة مازال متواصلا في الساحة الليبية وكان آخرها إعلان السفارة الأمريكية عن بدء التنسيق مع الإدارة المعنية في البنك الدولي بمنطقة المغرب العربي للترتيب فيما أسمته بالحوار الاقتصادي الليبي الأمريكي المتوقع تنظيمة الأيام المقبلة في واشنطن بمشاركة القطاعين العام والخاص من البلدين.

وكان العديد من الدول، بينها فرنسا وألمانيا والمغرب، قد نظمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ملتقيات وحوارات اقتصادية مشتركة مع مؤسسات ليبية، أبدت من خلالها رغبتها في دعم خطط النهوض بالاقتصاد الليبي.

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