الإنترنت يُفاقم أزمة استخراج الجوازات في تيجي

يعرقل البطء في سرعة خدمات الإنترنت في بلدة تيجي وعموم مناطق باطن الجبل عمل قسم الجوازات ويفاقم من معاناة المواطنين الذين ينتظرون صدور جوازاتهم خاصة المقبلين على السفر من أجل العلاج.

ويعد الضعف المتكرر في شبكة الإنترنت أشد ما يعانيه قسم جوازات السفر في بلدة تيجي بباطن الجبل، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وانتظارهم لساعات طوال جراء البطء شبه المستمر للشبكة.

وعبر موظفو قسم الجوازات لـ218 عن أملهم في التفات الجهات المسؤولة لمعاناتهم اليومية والنظر في معالجة هذه المشكلة.

صعوبات كثيرة تواجه استخراج جواز السفر في البلاد يرجعها كثيرون للفساد الإداري الحاصل إذ ينتظر مئات المواطنين أن يحل هذا الملف في ظل صمت رسمي من الحكومات ولا حلول جذرية حتى الآن.

ومن المشاكل التي تتكرر عند استخراج الوزارة (إغلاق المنظومة، الضغط على الشبكة، نفاد المادة الخام، غياب للموظفين.. وغيرها)، ليعاني المواطن الأمرّين لدى محاولته الحصول على جواز سفر يعتبر المستند الأهم لتنقلاته وتحركاته خصوصا أن عددا من الدول لا تقبل بالجواز القديم لدخول أراضيها أو تضع شروطا على حاملي الجواز الليبي من بينها سنة الإصدار.

ويرى مواطنون أن الصعوبات التي يواجهونها في استخراج جواز السفر تعود للفساد والوساطة والمحسوبية، إذ يقول البعض إن استخراج هذا المستند الذي يكفله القانون يكون في غضون أيام محدودة بينما ينتظر آخرون لأكثر من سنة ولا يتمكنون من استخراجه، ولسان حالهم يقول “الله غالب” فما باليد حيلة.

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