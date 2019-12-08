من موسكو: الحويج: لن يتحقق السلام في ظل وجود المليشيات

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أنه التقى أمس السبت نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مخيائيل بوغدانوف.

وقال الحويج في تسجيل مصور من أمام مقر وزارة الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء الحديثعن أن المشكلة في ليبيا ليست سياسية وإنما أمنية مع التأكيد على ضرورة دعم الجيش لمحاربة الإرهاب والمليشيات الخارجة عن القانون وأن أي مؤتمر قادم ما لم يحل أزمة المليشيات لن يحل المشكلة الليبية.

وأضاف الحويج لا نريد تدويل الازمة الليبية ولا استمرار نزيف الدم نحن دعاة سلم لكنه لن يتحقق في ظل وجود مليشيات خارجة عن القانون.

وأردف الحويج نريد تعاون استراتيجي مع روسيا ولن يكون على حساب علاقتنا مع الدول الأخرى فعلاقاتنا متوازنة وتقوم على المصالح المشتركة وضرورة احترام السيادة الليبية مشددا على أن القرار الليبي مستقل.

وانتقد الحويج توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مذكرة تفاهم مع تركيا مؤكدا أنها مرفوضة شكلا وموضوعا ولا تنسجم مع المواثيق الدولية معتبرا أنها استعمار تركي للبلاد

وجدد الحويج دعوة التشكيلات المسلحة لترك السلاح ليكون حكرا على مؤسسات الدولة الشرعية.

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