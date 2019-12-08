كتلة برقة تطالب البرلمان بعقد جلسة عاجلة

دعت كتلة نواب برقة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة علنية عاجلة، في ظل التطور الأخير والتجاوزات الخطيرة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، معتبرة إياها فرصة أخيرة للنواب المجتمعين في طرابلس للالتحاق بالمجلس.

الكتلة وفي بيان لها شددت على ضرورة تصويت البرلمان على إلغاء الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية .

وطالبت الكتلة بمخاطبة الجامعة العربية لطلب عقد جلسة استثنائية للتصويت على الاعتراف بحكومة وحدة وطنية، وإخطار مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعدم قانونية ودستورية الاتفاقية المبرمة بين السراج وتركيا، لعدم مصادقة مجلس النواب عليها، داعية الدول الشقيقة للوقوف مع إرادة الشعب الليبي المتمثلة في البرلمان.

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