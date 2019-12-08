الجويلي يعلق على أسر اللواء الجقم ويصرح: لا يمكن تسويق وجود الميليشيات والإرهاب في طرابلس

ليبيا – إتهم آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة الجويلي قوات الجيش بإستهدافها للمواقع المدنية والبنية التحتية بدون أي رادع من خلال طائرات مسيرة مدعومة من دول أخرى على حد زعمه.

الجويلي علق خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على سقوط طائرة مقاتلة من طراز ميغ 23 وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية في طرابلس قائلاً:” أمر محزن ومؤسف أن يقوم شخص بهذا العمر في تدمير البلاد بحجج واهية كمكافحة الإرهاب والمليشيات التي لا يمكن تسويقها في طرابلس أو غرب ليبيا، سيتم إحالة قائد الطائرة للقضاء العسكري ليتم محاسبته على جرائم الحرب” حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم التأكد من مصير مساعد قائد الطائرة والبحث جاري عنه، معتبراً أن السيطرة الجوية لما وصفه بـ”طيران حفتر” (السلاح الجوي بالقيادة العامة) كلها دعم من دول أجنبيه وإستخدام للمرتزقة على الأرض في الخط الأمامي وأطقم المدفعية والهاون وأعمال الصيانه حسب زعمه.

ونوّه إلى أن ما يقومون به هو ” دفاع عن العاصمة” ضد من وصفهم بـ”مجموعات أجنبية وبيادق ليبيين” (القوات المسلحة الليبية)، وقال زاعماً :” أن السيطرة الجوية التي يتبجح بها حفتر ستنتهي”.

وإستطرد حديثه:” إعلام حفتر يحاول الترويج لوجود قوات في مناطق محيطة وقريبة من طرابلس كصرمان وما حولها وعزمهم التحرك نحو الزاوية من خلال برنامج هدفه جر المدن والقبائل لحرب إغراءات متعددة منها استدعاء قادات النظام السابق ليكونوا مؤثرين بمدنهم وقبائلهم والإغراءات المادية التي يعتمد عليها حفتر في السنوات الإخيرة بشكل كبير ومنها الوعود بالمناصب”.

واختتم حديثه بالقول أن ما وصفها بـ “الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) تم التخطيط لها بالتالي كان هناك تواصل كبير بين المدن الغربية أثمرت في إبعاد الفتنة عن هذه المنطقة من خلال وعي كافة المناطق، مؤكداً على أن المناطق الغربية لن يكون بينها أي نزاع مسلح وستبدأ في بناء الدولة بعد تعرضها لمحاولة زعزعة الاستقرار حسب قوله.

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