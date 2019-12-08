الثني: بدأنا في شراء السلاح من المواطنين

أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني وجود تقديرات خاطئة بشأن حجم السلاح في الشارع الليبي.

وأضاف الثني لـ العين الإخبارية حتى تقديرات الأمم المتحدة خاطئة وتحوي مبالغة، مردفا لو كانت التقديرات صحيحة 20 مليون قطعة سلاح كما تقول الأمم المتحدة لكان الليبيون أفنوا بعضهم.

وأردف الثني أن أحد الكوارث التي تواجه ليبيا هي انتشار السلاح بشكل كبير مضيفا بالفعل نحتاج لجمعه، لكن لا نستطيع إطلاق مبادرة كبرى في هذه الظروف إلا حين تتوحد الدولة وأضاف بدأنا في شراء السلاح من المواطنين، لجعل السلاح فقط في يد القوات المسلحة الليبية، لتخفيف العدد، فوجود السلاح في يد الدولة وجيشها الوطني أفضل من أن يكون في يد الآخرين.

وحول الاحتراف بالحكومة المؤقتة قال الثنيلم نطلب من أحد الاعتراف لأن الجميع يعلم الحق والباطل ومن يدعم الإرهاب ومن يعمل على استقرار ليبيا، مضيفا العجيب في هذا الأمر أن حكومة السراج لا يعترف بها البرلمان الليبي، في الوقت الذي يُستقبَل فيه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي رسميا بالدول العربية على أساس أنه رئيس البرلمان الشرعي، لكن هذا لم يكن شافعا للدول العربية للاعتراف بالحكومة المنبثقة من البرلمان، ولذلك لم نطلب من أحد الاعتراف بنا.

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