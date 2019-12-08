الطاهر يناقش مشكلات البلديات مع العمداء

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان المهندس صالح صكلول صالح اليوم الأحد، مع عمداء بلديات مصراتة وزليتن ومسلاتة والزاوية سير عمل البلديات.

واستمع الوزير خلال الاجتماع لشرح من عمداء البلديات حول «المشكلات التي تواجه العمل البلدي والبلدية بشكل عام في مختلف القطاعات»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الحكم المحلي على موقع «فيسبوك».

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وكان الطاهر، بحث في سبتمبر الماضي، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا، يعقوب الحلو، دور البلديات في إدارة الأزمات التي تتعرض لها ليبيا، مع باقي الجهات المحلية الفاعلة لمحاولة التخفيف من آثار هذه الأزمات خاصة على المواطنين النازحين من الحرب على حدود طرابلس.

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