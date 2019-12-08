الكبير يبحث مع سفير دولة بنغلاديش سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين

ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير يوم الخميس الماضي سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا شيخ سكندر علي.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير يوم الخميس الماضي سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا شيخ سكندر علي.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
في الحقيقة بعد بعد النظر في العديد من المواضيع – جماعات الأحزاب المتأسلمة الخونة – وخاصة القابعين في في تركيا والسودان – هم وراء التدخلات القطرية في المشروع الاقتصادي الليبي الخاص بالمنطقة العربية – ومحاولة السيطرة على المحتوى الاقتصادي وتهميش الخريجين والموظفين الليبيين في التواجد داخل الادارات الليبية للمحافظة على المال العام من التهريب – سواء التهريب لتركيا او قطر التي تبحث عن دعم مالي لتمويل مشاريعها المكلفة –
ليبيا الان تمر بمرحلة بعد الحرب – وهي مرحلة تحتاج لأساس صحيح لوضع أسس صحيحة تبنى عليها موسسات الدولة وطبعا بحب ان يكون روادها هن ليبيين الأصل ووطنيين ويخافون على مستقبل هذه البلاد اكثر من غيرهم . مهما كانت الأسباب – فيجب الانتباه لهذه النوعية من المواضيع .
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