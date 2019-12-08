الصحة العالمية: إعادة تنشيط خدمات التمريض في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا أنها تمكنتبدعم من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، من إعادة تنشيط خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال ورشة عمل لبناء قدرات 58 ممرضة من جنوب، وشرق وغرب ليبيا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم توفير فرصة للممرضات لتعزيز مهاراتهم في مجالات الرعاية الصحية العائلية، والاخلاق، والاتصالات، وتعزيز الصحة، والمناطق السريرية مثل والرعاية الاولى، والانعاش الرئوي.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزابيث هوف، إن ورشة العمل كانت جزءا من سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى إعادة بناء وتنشيط القوة العاملة في مجال التمريض في البلاد.

وأوضحت هوف: “لقد قمنا أيضا بدعم حلقة عمل لتدريب المدربين من أجل القوة العاملة التمريض في مجال الرعاية الصحية الاولية في نوفمبر 2019”

وأردفت: “الممرضات هم العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية الاولية ؛ والاستثمار فيها من شأنه أن يحسن خدمات الرعاية الصحية في جميع انحاء البلد وتساعد على انقاذ الارواح”

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