الجزولي: التدخلات الخارجية تعيق حل الأزمة الليبية

أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، محسن الجزولي، عن إدانة بلاده للتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية.

وقال الجزولي، في تصريحات على هامش اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا، “إن التدخلات الخارجية تعيق إبرام أي اتفاق بين مختلف الفرقاء الليبيين، والمغرب لن يدخر جهدا لمساندة أي مؤتمر يهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة، بغية عقد مؤتمر بين الأطراف الليبية، واستكمال الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الشقيق”.

وأكد المسؤول المغربي، أن المغرب يناشد جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العليا والانضمام بجدية للمسلسل السياسي.

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