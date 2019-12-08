لودريان يناقش غدا في اجتماع بروكسل اتفاقية السراج وتركيا

يعقد غدا في بروكسل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وحسب بيان للخارجية الفرنسية أمس، فإن وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيشارك في جلسة الغد، حيث سيناقش المسائل المتعلقة بليبيا وتركيا فيما يخص الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان.

بيان الخارجية الفرنسية أوضح أن لودريان سيبحث كذلك العلاقات مع إفريقيا، كما سيجدد الدعوة إلى تعزيز العمل من جانب الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما من خلال الشراكة لتحقيق الأمن والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا