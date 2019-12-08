الثني يطلع على خطة عمل مديريات أمن المنطقة الغربية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، لبحث سير عمل وزارة الداخلية، والاطلاع على آخر الترتيبات التي وضعتها الوزارة لعمل مديريات أمن المنطقة الغربية وأوضاعها الراهنة.

وناقش الثني، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، خطة التدريب الموضوعة من قبل وزارة الداخلية ومراحل تنفيذها، كما أطلع بوشناف، رئيس الحكومة على سير الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للضباط، ودورة ضباط التحقيق التي تهدف للارتقاء بأعمال الاستدلال في المراكز وكافة الأقسام الأمنية.

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