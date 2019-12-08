مسؤول في شركة البريقة: لا وجود لأزمة وقود في منطقة الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مديرإدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث المنصوري اليوم السبت أنه لا وجود لأزمة وقود في منطقة الجبل الأخضر.

وأضاف المنصوري في حديث لـ”أخبار ليبيا24″ :”نحن نقوم بتزويد مناطق الجبل الأخضر حتى منطقة بيت ثامر غرباً وإلى إمساعد شرقاً والجغبوب جنوباً”.

وحول إغلاق العديد من محطات الوقود من منطقة رأس التراب حتى مدينة درنة رجح مدير الإدارة إلى أن ذلك قد يكون لعدم إجراء طلبيات التزويد من هذه المحطات التابعة لعدد من شركات النقل المسؤولة بالتزويد.

وأفاد المنصوري أن مليون لتر من البنزين يتم توزيعها يومياً على هذه الرقعة كذلك أكثر من مليون لتر من وقود الديزل توزع على نفس المنطقة بالإضافة لعدد من محطات توليد الكهرباء.

يشار إلى أن عدد من محطات الوقود اليوم الأحد قد أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود الوقود من منطقة رأس التراب شرق البيضاء إلى مدينة درنة.

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