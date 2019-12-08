بعد صور الجقم.. باشاغا يوجه بفتح تحقيق في انتهاكات قوة الإسناد الأولى بالزاوية

وجه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بإعادة النظر في تشكيل قوة الإسناد الأولى وترشيح ضباط أكفاء لتولي مهام رئاسة الفرقة بالتنسيق مع الوزارة.

وقال باشاغا في خطاب وجهه إلى مدير أن الزاوية، “إنه وبناء على ما تناقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من ضبط أحد الطيارين من قبل قوة الإسناد الأولى التابعة للمديرية، عليه تتخذ إجراءاتكم الفورية والعاجلة بفتح تحقيق في انتهاك حقوق الإنسان واستغلال وتوظيف وزارة الداخلية في تلك الأفعال والأعمال المنافية لحقوق الإنسان وطريقة معاملة المحتجزين”، بحسب قوله.

وكانت القوات الجوية الليبية فقدت الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء أمس السبت بعد تنفيذها لمهام قتالية، وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة فرقة الإسناد الأولى التابعة لمديرية أمن الزاوية.

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