بليحق: المستشار صالح سيزور مصر واليونان للمطالبة بدعم عربي ودولي لسحب الإعتراف بحكومة الوفاق

ليبيا – كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأحد على أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم يوم الغد الاثنين بزيارة جمهورية مصر للقاء رئيس البرلمان العربي مشعل سلمي ورئيس البرلمان المصري لمناقشة تطورات توقيع السراج إتفاقية مع الحكومة التركية حول ترسيم الحدود البحرية.

بليحق أوضح في تسجيل مصور تابعته المرصد بأن المستشار صالح سيطلب خلال زيارته دعم البرلمان العربي لمطلب البرلمان بشأن سحب الاعتراف العربي بحكومة فائز السراج، مرجعاً ذلك بأن حكومة الأخير باتت تفرط في سيادة ليبيا وحقوق الشعب الليبي.

كما كشف بليحق على أن المستشار صالح سيغادر بعد زيارة القاهرة إلى اليونان تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني لعقد لقاء بينهما وعدد من المسؤولين اليونانيين لتوحيد الموقف حيال الاتفاقية التي وصفها بـ”الباطلة” بين السراج وأردوغان.

وأضاف بأن المستشار صالح سيبحث في اليونان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البرلمانين الليبي واليوناني، والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة فائز السراج

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