المنصوري: الجيش صدّ هجوماً بمحور عين زارة

قال آمر محاور عين زارة ووادي الربيع، اللواء فوزي المنصوري، إن المجموعات المسلحة التابعة للوفاق حاولت شن هجوم على تمركزات قوات الجيش الوطني بمحور عين زارة.

وأشار المنصوري إلى أن مُسلحي الوفاق يُحاولون عرقلة تقدّمات الجيش في عين زارة، والهجوم الذي تصدّت له قوات الجيش بنجاح، كان في إطار هذه المُحاولات.

وشدد اللواء فوزي المنصوري على محافظة قوات الجيش الوطني على تمركزاتها بمحاور القتال، مُشيراً إلى تراجع المجموعات المسلحة المُهاجِمة إلى المواقع التي انطلقت منها، وهي خطوط دفاعاتها التي انطلقت منها.

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