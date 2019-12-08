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مساعٍ لتفعيل مجلس أعيان موحّد للطوارق

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت المجالس الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وحكماء الطوارق بمدينة أوباري اجتماعا لمناقشة آلية تفعيل مجلس الأعيان.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم مشايخ ونشطاء المنطقة من أجل تفعيل المجلس لمباشرة المهام المكلف بها إضافة إلى دمج المجالس الاجتماعية في مجلس واحد.

وأكد المجتمعون على أهمية وضرورة دمج المجالس الاجتماعية للطوارق وبذل كل المجهودات للتقريب بين الأطراف وتوحيد وجهات النظر تجاه الأولويات من حيث أهميتها وإمكانية تطبيقها.

كما تم الاتفاق على أهمية الالتزام المادي والمعنوي في دعم الغرفة الأمنية الأهلية حفاظا على الأمن داخل المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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