بالفيديو.. بليحق: لهذا السبب عقيلة في زيارة إلى مصر واليونان

كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، توجه اليوم الأحد، إلى القاهرة، لبحث توقيع حكومة الوفاق مع تركيا مذكرتي تفاهم، بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري، في 27 نوفمبر الماضي.

وقال بليحق، إنه من المقرر أن يلتقي عقيلة الاثنين مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلم، ورئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، ومن ثم سيتوجه إلى اليونان تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين، والاتفاق التركي مع حكومة الوفاق.

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