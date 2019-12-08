يوم ترفيهي لكبار السن في وادي عتبة

شهدت قرية “أم الحمام” بوادي عتبة إقامة يوم ترفيهي لكبار السن من الأمهات والآباء وتكاتفت عدة جمعيات أهلية وشبابية في رعاية هذا المحفل.

منظمة العنقاء للتنمية والتطوير بوادي عتبة اقترحت إقامة هذا اليوم الترفيهي للأمهات والآباء من كبار السن بالتعاون مع الجلسة النسائية في بلدة أم الحمام وبرعاية صالون قمة الجمال ببلدة تساوة، واختاروا المتنزه السياحي مكانا للفعالية .

وشارك في اليوم الترفيهي عدد من منتسبي الهلال الأحمر وفوج الكشافة والمرشدات في لقاء عفوي، جمع كبار السن مع أهاليهم على وقع حكايات الأجداد مع أجواء هادئة مفعمة بالمودة التي تزيد من أواصر الترابط الاجتماعي فيما بينهم.

يوم مميز، عبّر فيه المسنون عما يدور في دواخلهم من حكم وتأملات على وقع القصائد والأهازيج الدينية، لرفع روحهم المعنوية نحو تقبل الحياة والتقليل من كآبة مرحلة العمر والروتين اليومي داخل البيوت .

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