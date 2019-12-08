عقب انتهاء صيانته.. قسم العناية بمستشفى الحروق يدخل الخدمة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن قسم العناية بمستشفى الحروق والتجميل سيدخل الخدمة من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز التي شهدها القسم لأول مرة منذ 30 عامًا، وذكر مكتب الأعلام بالوزارة أن معايير التجهيز الطبي التي جرى تطبيقها على القسم تعد الأولى من نوعها التي يجري تطبيقها في ليبيا بين دول شمال أفريقيا.

وأفاد المكتب الإعلامي، انه بحسب تقرير مدير مكتب وكيل عام الوزارة حول أعمال التجهيز فإنه “جرى تجهيز الغرف بوحدات BED HEAD UNIT ألمانية الصنع وأسرّة متطورة وأبواب “ستاينلس ستيل” فائقة الجودة، كما تم تجهيز الغرف بجدران من الزجاج الطبي ذي جودة عالية يحمل زخارف ومناظر طبيعية ثلاثية الأبعاد 3D.

من جانبه ذكر مدير مكتب الإعلام بالمستشفى “علي الرياني” أنه سيجري تطبيق نظام صرف الأدوية الإلكتروني لأول مرة عن طريق منظومة إلكترونية خاصة بالقسم الذي تبلغ سعته السريرية 15 سريرًا.

يذكر أن أقسام مستشفى جراحة الحروق والتجميل تشهد أعمال صيانة شاملة وتجهيز تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام الوزارة للنهوض بدور القطاع الصحي العام في ليبيا.

هذا ووصلت نسبة أعمال صيانة قسم الأشعة ومعمل التحاليل الـ 90%، فيما انتهت صيانة الطابق الثاني الخاص بالتجميل والذي لم يشهد أي أعمال صيانة منذ أكثر من 9 سنوات.

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