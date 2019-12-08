الجروشي: سنأخذ حق الطيار عامر الجقم

كشف رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي، صقر الجروشي، أنه سيتم نقل كافة طائرات سلاح الجو الليبي إلى قاعدة الوطية الجوية.

وقال الجروشي، في تصريحات عبر أثير إذاعة المرج المحلية، “الجماعات الإرهابية في الزاوية ستكون هدف لطائراتنا والرد سيكون قاسيا، ورفاق الطيار عامر الجقم على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر وسنأخذ حق الطيار عامر الجقم ونحذر من المساس بـه، ونؤكد أن عملياتنا ستكون مركزة على المليشيات، فنحن جيش نظامي ولا نستهدف المدنيين”.

وكانت القوات الجوية الليبية، قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء أمس السبت بعد تنفيذها لمهام قتالية، وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة فرقة الإسناد الأولى التابعة لمديرية أمن الزاوية.

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