مستنكرا المعاملة السيئة التي تعرض لها.. مكتب أوقاف المرج يوجه رسالة إلى اللواء طيار عامر جقم

المرج-العنوان

استنكر مكتب أوقاف المرج التابع للهيأة العامة والشؤون الإسلامية المعاملة غير الإنسانية التي تلقاها اللواء طيار عامر الجقم من قبل المليشيات في مدينة الزاوية، مؤكدا أن ذلك يدل على أن الميليشيات لا تراعي للدين حرمة ولا للبشر كرامة.

وأشار المكتب في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام الحنيف في معاملة الأسرى وعدم إيذائهم وإهانتهم

وقال المكتب في بيانه بأنه يفتخر بهذا البطل وبغيره من الطيارين الأبطال الذين قدموا أنفسهم فداء للدين والوطن.

ووجه مكتب المرج رسالة إلى اللواء طيار عامر الجقم داعيا إيه إلى الصبر واحتساب الأجر والثواب، سائلة المولى عز وجل أن يعيده سالما إلى أهله وأولاده ومدينته ولليبيين كافة.