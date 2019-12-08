وكيل صحة الوفاق يتفقد أعمال صيانة مستشفى الحروق والتجميل

تفقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم “، اليوم الأحد، المراحل النهائية لأعمال الصيانة الجارية بمستشفى جراحة الحروق والتجميل.

ويشهد مستشفى جراحة الحروق والتجميل أعمال صيانة مدنية شاملة بالطابق الأرضي B بكامل أقسامه.

وبين المكتب الإعلامي بالمستشفى أن أعمال الصيانة تشمل تجهيز قسم المختبرات والتحاليل وقسم الإشاعة بالإضافة إلى قسم العناية الفائقة حروق.

كما تشمل الصيانة أيضا قسم العمليات الجراحية الكبرى وكذلك قسم الحروق رجال إضافة إلى شبكة المياه والصرف الصحي ودورات المياه بالطابق الأرضي.

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