“المؤقتة” تدرس أوضاع مديريات أمن “الغربية”

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، آخر الترتيبات التي وضعتها الداخلية لعمل مديريات أمن المنطقة الغربية وأوضاعها الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع بوشناف في مقر الحكومة بـمنطقة قرنادة، اليوم الأحد، بهدف الوقوف على سير عمل وزارة الداخلية.

ووفق بيان للحكومة، فقد ناقش الثني وبوشناف خطة التدريب الموضوعة من قبل وزارة الداخلية ومراحل تنفيذها، كما أطلَع بوشناف رئيس الوزراء على سير الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للضباط، ودورة ضباط التحقيق التي تهدف للارتقاء بأعمال الاستدلال في المراكز وكافة الأقسام الأمنية.

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