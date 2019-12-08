اليونان: المذكرة نتاج ابتزاز تركي للوفاق

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، إن المذكرة الليبية التركية هي نتاج ابتزاز تركي للحكومة الليبية، معتبرا أن المذكرة “تخلو تماماً من المضمون”.

وقال ديندياس لقناة “Ant1” اليونانية، إن الخطوة التركية متوقعة منذ يوليو، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنعها، إلا أن حكومة الوفاق في طرابلس تم ابتزازها من قبل تركيا، وعلى وقع تقدم الجيش الوطني في الأيام الأخيرة أقدم “الوفاق” على التوقيع.

وأضاف الوزير اليوناني أن بلاده ستعمل على إعداد مذكرة لتقدمها إلى الأمم المتحدة وستتخذ كل التدابير في إطار القانون الدولي وقانون البحار لإثبات بطلان المذكرة”.

ولفت ديندياس إلى أن اليونان ومصر منخرطتان بالفعل في محادثات مع “جدول زمني ضيق” لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بهما.

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