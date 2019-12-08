باشاغا يطالب مدير أمن الزاوية بالتحقيق في الانتهاكات بحق الطيار الأسير

أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطب وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، مدير أمن الزاوية باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض له عامر الجقم الطيار بقوات الجيش الوطني التابع للمشير حفتر ، والذي وقع أسيرا في الزاوية، بعدما سقطت طائرته بالأمس لديها، خلال تنفيذه مهام عسكرية.

باشاغا انتقد، في خطابه الصدار اليوم الأحد، ما أسماه “استغلال وتوظيف وزارة الداخلية” في تلك الأفعال المنافية لحقوق الإنسان وطريقة معاملة المحتجزين، كما طالب مدير أمن الزاوية بالنظر في إعادة تشكيل قوة الإسناد وترشيح ضباط أكفاء لتولي مهام رئاسة الفرقة بالتنسيق معهم.

وجاء تعميم باشاغا، بعد تداول صور وفيديوهات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي توضح سوء المعاملة والتنكيل الذي تعرض له الطيار الطيار عامر الجقم، الذي وقع أسيرا في الزاوية بعدما سقطت طائرته بالأمس لديها، خلال تنفيذه مهام عسكرية.

وكانت قيادة قوات الجيش الوطني، أعلنت مساء أمس السبت، فقدان الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23، بعد تنفيذها لمهام قتالية، موضحة أنه بعد وقتٍ وجيز ظهر قائد الطائرة، اللواء طيار عامر الجقم العرفي، في قبضة “إرهابيين من مدينة الزاوية”.

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