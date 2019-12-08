منظمة حقوقية تناقش آليات حماية المرأة والطفل أثناء النزاعات

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وبالتعاون مع شركائها، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول “سبل وآليات حماية المرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة” بالعاصمة طرابلس، وسط حضور عدد من المختصين والأكاديميين والمهتمين بشؤون المرأة والطفل.

وتناولت محاور الجلسة الحوارية مجموعة من الورقات العلمية والقانونية والإنسانية فيما يتعلق بمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك الورقات العلمية الضمانات القانونية والإنسانية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والإشارة إلى مراحل تطور القانون الدولي الإنساني في وسائل وآليات الحماية الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا والأكثر تأثر بأعمال العنف وحالة عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة، وسبل وآليات معالجة الآثار المترتبة على النزاعات المسلحة وأعمال العنف والتي من بينها النزوح وتردي الأوضاع الإنسانية للنساء والأطفال.

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