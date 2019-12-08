الأشراف والمرابطين تستنكر اتفاقية تركيا

استنكرت قبائل الأشراف والمرابطين ما أقدمت عليه حكومة السراج من توقيع اتفاقية مع تركيا، ووصفوها بالاتفاقية المشبوهة.

وقال المنسق العام لرابطة شباب قبائل الأشراف والمرابطين “يوسف بوالعمدة الحبوني”، إن قلائل الاشراف لا يعترفون بأي اتفاقيات إلا عن طريق مجلس النواب الذي تم انتخابه من الشعب الليبي، كما جددوا دعمهم للقوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب، وطالبوا المجتمع الدولي بفك الحظر عن استيراد السلاح للجيش الليبي.

وأكد بو العمدة، على رفض الاتفاق الذي وقعه السراج مع تركيا، وأنهم لن يسمحوا بعودة الحكم العثماني إلى ليبيا، حسب تعبيره.

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