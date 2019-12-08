الحرس البلدي طبرق يشن حملة على بائعي مواد البناء على الطرق العامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت صباح اليوم الأحد حملة لجهاز الحرس البلدي في طبرق لإزالة كل المخالفات على الطريق العام والتي تشوه واجهة المدينة.

وقال عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق والذي يترأس هذه اللجنة هاشم أمصادف لـ”أخبار ليبيا24″ :”باشرت اللجنة الأمنية من جهاز الحرس البلدي بالتفتيش على الشاحنات المصرية التي تقف على الطرقات لبيع مادة الإسمنت وهو ما يعد مخالفة للنظم والقوانين”.

وأضاف أمصادف :”قمنا خلال الفترة الماضية بتحديد مناطق لبيع الرمل والإسمنت والمرش والكثير من التجار لم يلتزموا بهذه الأماكن”.

وتابع عضو المجلس رئيس اللجنة :”اليوم أنذرنا هؤلاء التجار والسائقين المصريين من عدم بيع مواد البناء على الطرق العامة وقمنا بسحب إجراءاتهم حتى يتم تسويتها قانونياً”.

وأشار أمصادف إلى أن الحملة لازالت مستمرة حتى على بائعي الفاكهة والخضروات على الأرصفة وعلى جنبات الطرق العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24