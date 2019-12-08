الكتيبة 134: الأمور تنذر بعملية جوية ضخمة

تشهد جميع القواعد الجوية التابعة للجيش، منذ مساء اليوم الأحد، حالة من الاستنفار استعدادا لعملية جوية ضخمة متوقعة.

وقالت الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية، في تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استنفار كبير في جميع القواعد الجوية، واستدعاء لكافة الطيارين والفنيين.

وكذلك تم إبلاغ آمر قاعدة عقبة بن نافع الجوية لتهيئة الاوضاع والاستعداد لاستقبال عشرات الطائرات المقاتلة، وكل الأمور تنذر بعملية جوية ضخمة”، بحسب قولها.

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