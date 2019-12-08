رئيس الحكومة المؤقتة يتابع مع وزير الداخلية سير عمل الوزارة وخططها

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

الاجتماع تم خلاله بحث آخر الترتيبات التي وضعتها الوزارة لعمل مديريات أمن المنطقة الغربية وأوضاعها الراهنة وخطة التدريب الموضوعة من قبل الوزارة ومراحل تنفيذها.

كما أطلع بوشناف رئيس مجلس الوزراء على سير الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للضباط، ودورة ضباط التحقيق التي تهدف إلى الارتقاء بأعمال الاستدلال في المراكز وكافة الأقسام الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا