المجلس التسييري الكفرة يتفقد أعمال الصيانة والإنشاء بحي الغازية

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، برفقة عضو المجلس مسعود عبد الله، بزيارة إلى حي الغازية، التقيا خلالها اللجنة الأهلية من سكان الحي، والتي تشرف على صيانة وإنشاء المساكن التي تعرضت للحرق والنهب خلال مواجهة المرتزقة سنة ألفين وخمس عشرة.

عقوب أكد خلال الزيارة على أن المجلس التسييري لن يدخر جهدا في مساعدة هذه الأسر، وإنهاء معاناتها وفق ما يتاح من إمكانيات، موجها الشكر لكل من أسهم في إعادة إعمار هذا الحي وعودة النازحين إلى مساكنهم، وعلى رأسهم آمر منطقة الكفرة العسكرية وبعض أهل الخير بالمدينة.

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