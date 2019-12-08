احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم .. منتسبو أمن الشويرف يهددون بقطع المياه النهر

أخبار ليبيا 24 – خاص

هدد عدد من منتسبي مديرية أمن بلدية الشويرف بإيقاف ضخ مياه النهر الصناعي نهائيًا، احتجاجا على نقل رواتبهم من مراقبة الخدمات المالية الشويرف إلى مراقبة الخدمات المالية مزدة.

وندد عدد من منتسبي المديرية، في تسجيل مرئي لهم، بالقرار الذي أصدره وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، والتي أطلقوا عليها “حكومة النفاق”، في بيانهم، مؤكدين أن القرار لا يعنيهم من قريب أو بعيد، حسب البيان .

وأضاف المحتجون، في بيانهم، أنهم تفاجأوا بنقل المرتبات من مراقبة الخدمات المالية الشويرف إلى مراقبة الخدمات المالية مزدة، متابعين: “المرتبات ترد من أموال النفط الذي يعتبر حقًا شرعيًا وملكًا لكل الليبيين، وفي ذات الوقت من يقوم بتأمين النفط هي قوات الجيش .

وأمهل منتسبوا مديرية أمن بلدية الشويرف المسؤولين 72 ساعة لصرف المرتبات وإرجاعها فورا إلى مراقبة الخدمات المالية الشويرف، وإلا سيقطعون مياه النهر الصناعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24